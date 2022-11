Ex Cura abusador tuvo 2 juicios, ahora tendrá 3, anularon el último

La Corte Suprema dejó sin efecto la condena por abuso sexual contra el ex cura Domingo Jesús Pacheco. Había sido condenado a trece años de prisión por abuso sexual, pero el máximo órgano jurídico de la nación, sostuvo que dos veces no puede juzgar un tribunal por igual delito”. Con esta decisión insólitamente se haría un tercer juicio oral en Goya. Es la primera vez que en la historia judicial de Corrientes, y posiblemente del país, que ocurre un caso de esta naturaleza judicial. Pacheco fue sentenciado por abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado en la modalidad de delito continuado, siendo la victima un menor de edad. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2013, en un primer debate oral, los jueces de la entonces Cámara de Goya, lo absolvieron “por insuficiencia probatoria”. Posteriormente se apeló el fallo y el Superior Tribunal resolvió que se hiciera otro juicio. Volvió a ser juzgado en febrero de 2017, y esta vez se lo sentenció a 13 años de prisión. Pena que fue confirmada por la Corte Provincial. No obstante, la Defensa alegó la afectación de la garantía de imparcialidad. Señaló que los jueces que le aplicaron la severa condena, fueron los que le habían revocado el fallo absolutorio. Horas atrás, y después de 5 años, el Alto Tribunal argentino le dio la razón y anuló la condena. El dato, es que el ex sacerdote está encerrado desde 2018 en la unidad penal 1. Antes del dictamen de 2013, estuvo 12 meses encarcelado preventivamente, por lo que ya suma 6 años tras las rejas en distintos periodos, lo que significa el 50% de la pena impuesta, ahora invalidada. En dos años cumpliría los dos tercios, y debería recobrar su libertad. Preparar y hacer un tercer juicio, llevará su tiempo. Quien sabe, cuándo Pacheco ya deje la cárcel. Algo absolutamente inaudito.