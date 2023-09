Eterna e irregular prorroga a la concesión de Casinos del Litoral

La nueva y sorprendente prórroga de la concesión a Casinos del Litoral, camino a judicializarse. Sería la tercera vez que la extensión de la explotación del juego en la ciudad de Corrientes, termina en una causa en los Tribunales. Y casualmente siempre concluyen favoreciendo al zar de la Timba. No es la primera vez que Jorge Goitia logra con sus influencias políticas y económicas estirar el control de los casinos en la capital provincial, que logró el 8 de noviembre de 1991 junto a sus socios de aquel entonces. La primera prórroga fue durante la última y nefasta intervención federal de Ramón Mestre y Oscar Aguad aprobada por Decreto 546 del año 2001. Aquella vez le computaron más años de la concesión, que se le vencía recién en 2006 y la estiraron hasta el 2021. Le otorgaron 20 años más. Hubo una denuncia presentada por el ingeniero Rodolfo Amilcar Paladini, quien ya falleció, que recayó en el fuero Federal y por la cual el Fiscal de aquella época Emilio Pont Riera, imputó a Mestre y a otros de sus funcionarios, salpicando penalmente a Goitia. La causa cayó en manos del juez Carlos Soto Dávila, y ya todos imaginan el final. Expediente cajoneado y prescripción de la causa. La segunda vez ocurrió, cuando se le entregó el Hotel de Turismo y terrenos adyacentes por 30 años. Allí hizo colar otra prórroga de la concesión de sus Casinos en Corrientes. Ocurrió durante el gobierno de Horacio Ricardo Colombi el 29 de diciembre de 2010. Todavía faltaban casi 11 años para que venza la anterior y las estiraron hasta el 30 de noviembre de 2031. El ex diputado provincial, Armando Aquino Britos, hizo un planteó ante la justicia Civil y Comercial por la severa irregularidad. Y ya todos se imaginaban el final, le dieron por la cabeza al otrora legislador radical. Otro triunfo judicial de Goitia, que no siempre ganó en los estrados jurídicos las demandas. Una hija extramatrimonial le quebró el invicto pocos años atrás. Tuvo que reconocerla y darle su apellido. Ahora pocas semanas atrás, logró quedarse con la obra y la explotación de la llamada Unidad, el predio de la ex histórica cárcel de la avenida 3 de abril, donde cimentará su segundo centro comercial de envergadura en Corrientes. No hubo licitación pública. Todo fue por contratación directa con una propuesta de inversión de más de 1400 millones de pesos, a cambio de un diminuto canon del 8% mensual para las arcas del estado provincial, por los alquileres del universo de locales que tendrá el predio que ocupa una hectárea. Se expuso como iniciativa Privada, que indefectiblemente debía pasar por el cedazo de la Legislatura de la Provincia. Según el pago tributario, la firma casinera de Jorge Goitia, recauda 350 millones cada 30 días, aunque otros dicen que hay unos buenos millones en negro no registrados. En solo 4 meses recuperará la inversión, teniendo por delante casi dos décadas de concesión. Un súper negocio. El primer dato, dentro de este acuerdo se volvió a colar ya que estamos, otros 10 años más de prorroga en la explotación de las Salas de Juegos, algo que no tenía nada que ver con LA UNIDAD. El segundo dato, ya había un expediente, el 850-0398 en trámite desde febrero de este año que pedía 15 años más, cuando todavía faltaban 8 años para el 2031, fecha final de la segunda prórroga. Uno de los argumentos utilizados para este pedido, los dos años de la pandemia del COVID 19, que debido a sus restricciones, perjudicó la actividad comercial timbera de Jorge Goitia. Por el coronavirus y demás yerbas, ahora se fijó al año 2041 como plazo final de la concesión, algo que nunca sucederá porque aparecerá seguramente otra prórroga. El tercer dato: para este nuevo beneficio de 10 años, no se confeccionó ningún expediente, solo una nota rubricada por el interventor de Lotería Correntina Leandro Alciatti, quien no tiene potestad para autorizar ningún estiramiento de concesiones. Y entonces?