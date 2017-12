Fiestas de fin de año

Estiman una mejoría en las ventas

El titular de APICC, Aldo Catapano, adelantó que si bien no cuentan con números exactos, los relevamientos indican que las ventas en Corrientes superaron la media nacional. La cámara argentina CAME estimó un 0,8% más que el año pasado, pero en nuestra provincia, el empresario señaló que “había entusiasmo y ganas de gastar”. Las ventas navideñas se movieron con tranquilidad y finalizaron con un aumento de 0,8% frente a la misma fecha del año pasado. Surge de una medición a precios constantes realizada por CAME entre el 22 y 24 de diciembre en 1.800 comercios pequeños y medianos del país. Fue una inhabitual para el comercio, las compras comenzaron más tarde que otras veces. Lo que finalmente terminó definiendo la tendencia positiva, fueron las ventas a última hora del sábado y media tarde del domingo. En algunas ciudades fronterizas a Paraguay, Chile y Bolivia, ayudó a recuperar consumo los controles más estrictos sobre lo que ingresaba de esos países, especialmente en electrodomésticos.

Contrabando hormiga

Las tiendas locales ayudaron a desanimar la importación hormiga poniendo a disponibilidad del público financiamiento de 6, 12 y 18 cuotas sin interés. Se destaca el plan diseñado por CAME-ATACYC que permitió ofrecer 12 cuotas sin interés todos los días para todos los rubros. En lo que respecta a Corrientes, Aldo Catapano sostuvo que “en Corrientes estamos por encima de lo que midió la CAME”, agregando desde Sudamericana que “se notó una diferencia considerable porque había entusiasmo y ganas de gastar” en los consumidores. Relató que los rubros, el que encabeza la lista son los alimentos, además de destacar que la presencia de alrededor de 400 mil tarjetas de débito colaboró en las ventas y “eso se reflejó en los comercios llenos y la gente con ánimo de comprar”.