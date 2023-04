Este lunes el Banco de Corrientes sin atención en las sucursales de la ciudad

El Banco de Corrientes comunica que el próximo lunes 3 de abril no habrá atención en sus sucursales de la Capital, adhiriendo a lo anunciado hoy por el Gobierno provincial: “De acuerdo a la Ley N° 6494, que declara feriado el día de la fundación de cada localidad, el lunes 3 de abril será día no laborable para trabajadores provinciales de la administración pública, entes autárquicos y descentralizados, así como establecimientos educativos de la Capital”. Por esta razón, las sucursales Casa Matriz, Teniente Ibáñez y Dr. Ramón Carrillo permanecerán cerradas al público. No obstante, las sucursales de las distintas localidades de la provincia brindarán atención normal, así como el servicio del Contact Center, en su horario habitual de 7 a 18 horas.| El BanCo recuerda a sus clientes que pueden realizar todas sus operaciones a través de los canales alternativos: la Banca Web (www.bancaweb.bcoctes.com.ar) y App móvil, que permiten –entre muchas otras funciones- consultar saldos, últimos movimientos, resúmenes de tarjetas, realizar pagos, transferencias e inversiones, entre otras gestiones. También pueden acceder a la amplia red de cajeros automáticos, en caso de precisar efectivo o realizar depósitos, e incluso hacer el retiro de dinero en comercios adheridos con sus tarjetas a través de Cash Back y Extra Cash.