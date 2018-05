El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que “Estamos generando las condiciones para no tener nunca más una crisis”. “Ayer anunciamos medidas para bajar la volatilidad y para dar certezas de que Argentina va a al equilibrio fiscal. Hay cosas que tenemos que asegurarnos que no nos ocurran nunca más, como una crisis y con las medidas que estamos implementando vamos a evitar eso”, sostuvo Dujovne en diálogo con radio Mitre. Con la baja de la meta de déficit fiscal y la suba de tasas de interés del Banco Central se evitó “una crisis” y aseguró que la política económica del Gobierno nacional “va por buen camino”. Dujovne indicó que el país cuenta con “un tipo de cambio competitivo, incluso más competitivo que el del inicio de la gestión. Pero la competitividad viene con lo que ocurre con las monedas de otros países. Tenemos que acostumbrarnos a nuestro cambio flotante, que nos hace saltear crisis”. Por último, señaló que en el Gobierno están “siempre atentos y listos para reaccionar. La población tiene que estar tranquila, vamos por el buen camino y generando las condiciones para que Argentina no tenga nunca más una crisis”.