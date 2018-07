La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , estuvo en La noche de Mirtha y allí reconoció que la economía argentina “es débil” y que el país está “en un mal momento”. Sin embargo, opinó que no hay otro camino distinto al que lleva a cabo Mauricio Macri y consideró: “Lo peor que podríamos hacer es desviar el camino por más de que estemos en un momento difícil. Si en este momento cambiamos de rumbo, va a ser mucho peor”. Al respecto, la conductora disparó: “No creí vivir para ver el dólar a 30 pesos, es una barbaridad ¡Qué lastima¡ ¿Qué está pasando en la Argentina?”. Y la ministra dijo: “Quizás llegue un día en que los argentinos dejen de pensar en el dólar”. Además, ante la crítica del periodista Pablo Rossi también invitado al programa de que la moneda se devaluó en un 50% y de que todos los argentinos “son más pobres en un 50%”, la funcionara le respondió: “Somos más pobres en un 50% si pensás que toda la economía está dolarizada pero no todos estamos dolarizados y todos tenemos que hacer un esfuerzo para no estarlo. Tenemos que sacarnos la mentalidad de que todo aumenta con el dólar y vivir en pesos”. Según la ministra, “desde el primer día” el oficialismo tuvo que defenderse “porque intentaron voltear al Gobierno”. Y agregó que esos mismos sectores plantean que ahora quieren hacer un gran acuerdo. “Es muy fácil hacer un gran acuerdo, hay que sentarse y votar al Presidente”, señaló y recordó que la oposición “se juntaba en contra” del oficialismo a la hora de votar leyes económicas. En línea con esto, criticó a los medios por querer construir la imagen de que “el Presidente es una persona débil” en esta etapa de “crisis” y agregó: “Objetivamente estamos en un momento de crisis pero trabajar sobre la debilidad es lo contrario a lo que la Argentina necesita”. Más adelante, Bullrich recordó que el objetivo del Gobierno en materia de seguridad es bajar el narcotráfico dado que consideran que es la vía para reducir otros crímenes. Así, se refirió a la tasa de homicidios del país y celebró: “En los últimos dos años hemos bajado el 23%”. Y agregó que, con este logro, Argentina es el segundo país -luego de Chile- con menos homicidios de la región. “También bajamos los robos, cada año en un 6%, pero todavía la Argentina tiene un nivel de robo alto”.