Los supermercados locales, esperan nueva prórroga de Precios Cuidados, aguardan por la confirmación de su continuidad que sería hasta septiembre. El Gobierno Nacional aún no confirmó la continuidad del programa Precios Cuidados. Esa iniciativa cuenta con una oferta total de 436 productos de la canasta básica y su vigencia culmina hoy. Está disponible en 2.250 supermercados de todo el país. “Según las informaciones barajadas a nivel nacional, se habla de que extenderán la vigencia hasta septiembre. Oficialmente aún no hay ningún tipo de comunicación”, describió un supermercadista. Sobre Precios Cuidados hay que mencionar que, desde principio de año, dos cadenas locales de supermercados decidieron no formar parte de esta propuesta federal. En otro orden, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), que nuclea a las cadenas regionales, apoyó ayer la posible nueva prórroga. El Programa de Precios Cuidados fue lanzado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en enero de 2014, inicialmente con 194 productos, con el fin de establecer precios de referencia para los productos básicos de consumo masivo. La última actualización se hizo en enero y se prorrogó su vigencia hasta el día de hoy. Se espera que Comercio Interior anuncie mañana la continuidad, al menos, por cuatro meses más.