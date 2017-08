Cristina ganó las PASO

Ese puñado de votos es la democracia misma

La ex presidenta y precandidata a senadora, Cristina Kirchner encabezó en la tarde de ayer el lanzamiento de campaña para las elecciones legislativas de octubre en el estadio Atenas de La Plata. “Es la primera vez en la historia que el que gana en el escrutinio provisorio no ganó en el definitivo”, fueron sus primeras palabras. Durante varios minutos se refirió al festejo por adelantado del Gobierno en las PASO de un triunfo que finalmente no era tal, ya que había ganado la ex presidenta por 20 mil votos. En el escenario estaban presentes, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; su antecesor, Fernando Espinoza el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. “Todo esto es un poco el triunfo de la verdad sobre la mentira, sobre la manipulación; después de 17 días, recién hoy los argentinos y el mundo se han enterado qué paso en las elecciones PASO del 13 de agosto. Ganó Unidad Ciudadana”, lanzó Cristina y se produjo una ovación en el estadio.

Perdió el gobierno

“Ganó Unidad Ciudadana y perdió el Gobierno, que había colocado esta elección como un plebiscito al ajuste económico y social. De cada tres argentinos, 2 votaron a la oposición a ese ajuste, dijeron que no. La suma no es caprichosa, tendenciosa”, sostuvo Cristina Fernández. “Me debo en la obligación de hablar de manipulación, no solamente en la información. Descubrimos falsificaciones, modificaciones, presidentes de mesa designados a dedo que eran puestos a dedo, la Gendarmería haciendo de fiscal del Gobierno”, dijo y continuó: “La Gendarmería que está hoy, es la misma que estaba en el 2015. Cambió el que le da las órdenes, porque las fuerzas reciben órdenes. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César”, continuó.