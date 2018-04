Presunto caso de meningitis. Hay problemas con el agua y los baños nunca funcionan. Tutores de la Escuela Centenario se reunieron con las autoridades de la institución antes del inicio de clases. Se habla de un presunto caso de meningitis de un alumno del turno tarde. La mayoría expresó su malestar por los argumentos esgrimidos. “Los baños a veces no funcionan y la mayoría de las veces no hay agua; siempre están con problemas”, expresaron. Los padres del turno vespertino decidirían no enviar a sus hijos.