Sin denuncia

Esa avenida Jorge Romero,

monumento a la corrupción

El hundimiento de la avenida Jorge Romero ocurrió ante los ojos ciegos del ministerio público de Corrientes. El primer socavamiento de consideración fue en diciembre de 2016, mientras que el segundo en abril de 2017, aunque ya hubo una señal en noviembre de 2015.

Cuando aparecieron las primeras rajaduras se firmaron los primeros acuerdos financieros (20.8 millones) entre el municipio capitalino y la provincia, para solucionar los desagües pluviales y el primer desplome (diciembre 2016). Había que arreglar lo más rápido posible. Después desde la comuna se aseguró que fueron cerca de 40 millones de pesos de inversión desembolsados para reparar los primeros 100 metros de daños surgidos antes del hundimiento final (abril 2017).

Tanto el gobierno (radical) como el municipio (justicialista) sellaron un silencio de beneficio para no encontrar responsables de este desquicio de la obra pública. Y la justicia dependiente del poder de turno, fue conminada a no meter sus narices.

La construcción de la Romero cuando se derrumbó casi por completo, apenas tenía tres años y medio de antigüedad. Tras una intensa lluvia, el derrumbamiento fue tremendo y hasta con ribetes de espectacularidad. Por milagro y la inmensidad de Dios, no se convirtió en una verdadera tragedia. La intensa lluvia que pinceló su muerte final, también frenó el tránsito y la circulación por la zona.

La Avenida Jorge Romero fue ejecutada con recursos del INVICO. Nunca hubo dudas que el emprendimiento se hizo a los ponchazos en tiempos electorales, cuando Ricardo Colombi debía buscar su tercer mandato derrotando a Camau Espínola, un mimado del kirchnerismo.

El entubamiento del arroyo Limita se realizó hace más de 20 años, en épocas de Raúl Rolando Romero Feris con caños de chapa galvanizada, que con el tiempo sufrieron daños severos por corrosión y debilitamiento de la estructura de chapa.

Increíblemente el Gobierno Provincial en manos del eterno Ricardo Colombi por un apuro electoral, decidió construir encima de esa estructura de chapa debilitada, una avenida de doble calzada de hormigón. Alguien sin dudas erró los cálculos, la decisión de los ingenieros viales no fue la correcta: solo un simple refulado de arena para sostener todo.

El costo del emprendimiento para la fecha de su ejecución se mostró demasiado alto, y con recursos destinado a viviendas, en una provincia con flagelo habitacional. Si inauguró en la noche del 22 de agosto de 2013. Costaron esos 550 metros la friolera de 15 millones de pesos en aquel entonces, según el detalle de Bernardo Rodríguez, otrora interventor del INVICO.

SIN DENUNCIA

Ahora su reconstrucción tendrá el doble de la inversión, un primer tramo algo más de 11 millones (igual cifra para la segunda estapa), que deberán actualizarse por la explosión inflacionaria. Una empresa ligada al grupo Romero Feris está a cargo del nuevo emprendimiento, aunque anda reclamando certificaciones que les adeudan para continuar sus tareas. No existe Plan Belgrano, ni un Carlos Mono Vignolo que diga que la nación se hará cargo, argumentando el alineamiento político de Cambiemos con la provincia.

Aquí, el Sol si se pudo tapar con las manos. Hubo un claro desfalco a los dineros públicos, más aún al venirse abajo todo. Las pericias por la hecatombe jamás existieron, simplemente porque juez alguno, las provocó o simplemente las exigió. Ningún Fiscal actuó de oficio como lo ordenan sus obligaciones constitucionales. Lo más extraño, nadie formalizó una denuncia. Ni siquiera aquellos a quienes les gusta meter escritos en los tribunales.

La justicia no trabaja, ni husmea cuando la responsabilidad recae sobre la administración radical de gobierno. En el noveno piso del edificio de 9 de julio y San Juan, hay un verdadero torniquete, donde no se filtra nada.

Alguna vez el presidente Carlos Saúl Menem aseveró que la obra de Yaciretá era el monumento a la corrupción. Nunca hubo presos. Nunca hubo denuncias.