Daniel Caran

Es una vergüenza el chiste

“de Macri contra Colombi”

El precandidato a diputado nacional por el PJ, Daniel Caran, consideró que “es una vergüenza” el chiste que Mauricio Macri le hizo al gobernador Ricardo Colombi el martes pasado en la reunión del gabinete nacional, en Buenos Aires, cuando le dijo en público que ya le dio “demasiado”.

“Ya te concedí demasiado”, le dijo Macri a Colombi con micrófono en mano, a modo de broma, delante de más de mil funcionarios del Gobierno nacional, en una reunión de gabinete ampliado que se realizó en el Centro Cultural Kirchner. “Es una vergüenza que el Presidente de la Nación le diga en la cara al gobernador que ya le concedió demasiado y, ahora, Colombi debería explicar qué significa eso, qué es lo que le concedió, porque acá en Corrientes no vemos nada que sea para mejorar la vida de la gente”, aseveró Caran.

“Colombi debería responder a estas preguntas porque los correntinos no sabemos, no vemos, qué es lo que le dio Macri, porque en la provincia todo está aún en una etapa de supuestos trámites, no hay nada en ejecución mientras la desocupación crece, según el propio Indec”, señaló el precandidato de Juntos Podemos Más.

“Lo único que Macri le dio a Colombi es un impagable tarifazo en la factura de la energía eléctrica, del agua potable, las naftas y en el resto de los servicios públicos que tenemos que pagar los correntinos”, sentenció Caran.