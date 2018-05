Después de que el presidente Macri fuera a pedir consejo y ayuda al Fondo Monetario Internacional, desde el massismo marcan que en la política económica del Gobierno hay “mucha improvisación” y lo definen como “un Gobierno irresponsable, que no escucho a la gente, ni se abrió a otras propuestas”. Es por eso que le piden a Cambiemos “dejar la soberbia de lado y no buscar ayuda y consejo en el FMI, resultando esto en un nuevo endeudamiento”. Así fue la reacción en los legisladores y dirigentes del Frente Renovador, el espacio que dirige Sergio Massa cuando se enteraron que el gobierno de Mauricio Macri comenzó las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar un blindaje financiero que traiga un poco de calma al mercado financiero y cambiario. Es por eso que sostienen que Cambiemos debe “elegir un camino de crecimiento asociado a la producción, el trabajo y las pymes y no al del ajuste, la bicicleta financiera y el endeudamiento”.