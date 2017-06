José Luis Espert

“Es un cambio de pacotilla”

Espert se mostró durísimo con la economía de Macri. El economista y ex aliado al PRO salió con los tapones de punta contra Macri e incluso Carlos Melconian. José Lluis Espert afirmó que el gobierno de Cambiemos representa “un cambio de pacotilla” con respecto a los 12 años de kirchnerismo, y pidió a la sociedad “reclamar un cambio en serio”. Según dijo Espert, el presidente Mauricio Macri hizo un “pequeño ajuste gradual de tarifas”, pero advirtió sobre el déficit fiscal, que según dijo, hoy está en “8 puntos” del PBI, apenas “uno más que el de Cristina Fernández”. “Si no se corrige nada, el rebote va a durar poco, algunos años nomás, y habrá que prenderle velas a algún santo para que no haya una crisis afuera”, alertó. Destacó, como medidas positivas del macrismo haber “normalizado” la deuda y “salido del default”, además de haber vuelto “al mundo civilizado”, pero advirtió sobre el permanente endeudamiento que está teniendo el Gobierno.