“Es quizás mi último mundial”, adelantó Messi

En la previa del debut contra Arabia Saudita del Mundial Qatar 2022, Lionel Scaloni y Lionel Messi dan una conferencia de prensa en uno de los salones del IBC, ante los medios de todo el mundo. La palabra de Messi sobre su estado físico: “Me siento bien, me siento muy bien físicamente. Llegó en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. Cuando entrené diferenciado, tenía un golpe, pero nada raro”. “Siempre me sentí cómodo con la continuidad. No hice nada especial, solo me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera. Seguramente sea mi último Mundial y me estoy preparando”. “Este grupo se siente muy bien y crece partido a partido. Esperamos un partido difícil por lo que significa el comienzo del Mundial y cada uno de nosotros va a manejar como pueda la ansiedad y los nervios”. “Vamos a ir a buscar el partido desde el principio, respetando al rival como lo hacemos siempre”.