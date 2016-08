La Justicia Federal requirió a las fuerzas de Policía Federal y al Departamento Interpol, la orden de captura para el prófugo Sebastián Erro, abogado que se desempeñaba en el ANSES y que es investigado por formar parte de una banda que lavaba dinero en Corrientes. Su defensor el penalista Jorge Boumpadre, en más de una oportunidad ante los medios de prensa locales, aseguró que Erro no se encontraba prófugo porque nunca fue citado a declarar.

RECUPERÓ LA POLICÍA

Robaron un automóvil en un boliche y fue ofrecido en el mercado negro

A Wilfredo Duette le robaron el auto en inmediaciones del boliche Zero, en la zona del ex Hipódromo. El vehículo un Ford Focus, a minutos de ser llevado ya era ofrecido en el mercado negro. La policía impidió la maniobra. Apuntan a una peligrosa banda que está muy bien organizada, y perpetraría delitos de similares características: sacan las llaves de los bolsillos y con el sistema tecnológico detectan rápidamente el vehículo.

El hurto fue a las 6 de la mañana y a las 20 horas apareció en la zona del barrio Seminario, detrás del Hospital Psiquiátrico. “Por una escucha sabían que lo estaban llevando a otro lado, lo agarraron justo” expresó Duette para relatar que “al dar con la escucha telefónica se percataron que estaban ofreciendo el vehículo en el mercado negro, por eso cuando lo encuentran por avenida Armenia no lo detienen porque querían ver hasta donde llegaban”.

TUMBO EN RUTA 14

La Ruta Nacional 14 permaneció varias horas cortada durante la mañana del lunes entre San Alonso y Gauchito Gil en la zona de Gobernador Virasoro por el vuelco de un camión. Hubo largas colas y demoras en el tránsito, que se normalizó pasadas las 18.

LOS TILOS Y ARMENIA

Un ciclista falleció de un infarto

Un hombre de 54 años, identificado como José Osvaldo Molina, se descompensó y cayó de su bicicleta en la esquina de Los Tilos y Armenia. Murió al instante. Ocurrió cerca de la medianoche del domingo. Las primeras versiones sostienen que Molina había sido atropellado, pero testigos aclararon que perdió el equilibrio y cayó al asfalto solo.

PUENTE BELGRANO

Un policía impidió que una mujer se arroje al Río Paraná

Un Oficial de la Policía del Chaco, logró salvar a una joven correntina de 30 años que intentó suicidarse arrojándose desde el puente interprovincial “General Manuel Belgrano”. El episodio ocurrió ayer alrededor de las 9 de la mañana. El efectivo policial viajaba en el colectivo Chaco-Corrientes cuando advirtió la extraña situación, obligó al chofer a detener la marcha y se bajó para impedir el suicidio. Gracias al rápido accionar, el policía Marcelo Cáceres, logró salvar a la joven, quien sufriría de depresión.

Según pudieron informar desde Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes, Cáceres se percató que una joven estaba cruzando la baranda del puente y por ello ordenó al conductor del ómnibus que detenga la marcha para rescatarla.

RUTA NACIONAL 14

Incautaron millonaria carga de accesorios para celulares

Gendarmería Nacional logró frenar una carga de accesorios diversos para celulares que ingresaban desde Brasil, sin autorización aduanera por un avalúo total de alrededor de 28 millones de pesos.

El Grupo Seguridad Vial Bonpland sobre Ruta Nacional 14, detectó en un transporte de cargas que partió desde Brasil, pasando por el Complejo Terminal de Cargas del Paso Internacional “Paso de los Libres” con destino Buenos Aires, un cargamento millonario de mercaderías que no contaban con el aval aduanero correspondiente y no se condecía con el manifiesto internacional de carga. Se observaron irregularidades en el precinto y lona del transporte internacional por lo cual se solicitó la requisa a las autoridades judiciales. Una vez realizada la apertura se observo sobre la carga legitima, cajas que contenían Accesorios para celulares, entre los que se hallaron vidrios templados, auriculares, cargadores para autos, cargadores usb, cargadores para notebook, protectores, entre otros, la cual fue valuada en aproximadamente Veintiocho Millones De Pesos. Se procedió de inmediato a la incautación del tractor y semirremolque, de la totalidad de las mercaderías, quedando el conductor de nacionalidad brasileña detenido comunicado.