Ernesto Sanz volvió al centro de la escena política. Tras su alejamiento del entorno del presidente Mauricio Macri por, según él, cuestiones personales, al referente radical se lo vio nuevamente en la foto de quienes integran “la mesa chica” de Cambiemos. Quien supo ser uno de los socios fundadores de la coalición de Gobierno insistió con que su “retiro” tenía que ver con priorizar a su familia y estado anímico, aunque admitió otra de las verdaderas razones: “Tengo muchas diferencias con Marcos Peña, ahí no puedo ser objetivo”. Durante una entrevista para La reconoció que “es posible” que el jefe de Gabinete impida que se acerquen al Presidente quienes no son “PRO puros”. Al respecto, Sanz agregó: “Tiene una idea de coalición distinta a la que tenemos los radicales”. Y tras enumerar los funcionarios radicales que integran el Gobierno, enfatizó: “Nosotros le aportamos política y también gestión a Cambiemos”. El ex senador continuó reafirmado la importancia del aporte radical dentro del armado de Cambiemos, y deslizó una advertencia de cara al futuro: “El PRO se equivoca si se siente dueño de Cambiemos”. Para Sanz, la alianza gobernante “tiene un activo importante que es la representación de la sociedad”, y explicó: ¿Qué sociedad representa Cambiemos? Esa franja no la representa solo el PRO, ni solo la UCR, tampoco la Coalición Cívica, pero sí representamos a la sociedad en conjunto”.