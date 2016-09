Se reunieron los representantes de los Pueblos Jesuíticos en Santo Tomé, y aunaron las voces para que se agilice la reglamentación de la ley impulsada por el diputado Adán Gaya. El intendente Víctor Giraud ofició de anfitrión ante los visitantes de la jornada, que tuvo lugar en el Club Social sede centro. Estuvieron los intendentes de Yapeyú, Virasoro y Garruchos, el viceintendente de La Cruz, y los diputados provinciales Adán Gaya y María Giraud.

GOYA RESOLUCIÓN JUDICIAL

Prohíben difundir datos, imágenes, audios y videos de Abril y Julieta

El Juzgado de Familia de la ciudad de Goya, dispuso la expresa prohibición de difundir datos, imágenes, audios y videos que pudieran lesionar o menoscabar el derecho a la intimidad de Abril y Julieta Tomasella, desaparecidas desde hace dos meses junto a su madre. La normativa es obligatoria para individuos y medios de comunicación.

La juez Liliana Márquez aseveró que “no deben realizarse publicaciones que afecten a la privacidad y la integridad psíquica y moral de las niñas”, normativa protectoria de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y de cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de la sociedad, no siendo excluidos de ello los medios de comunicación. Al contrario, los medios masivos deben extremar precauciones al momento de efectuar publicaciones que puedan afectar la vida y el decoro de los niñas, advirtiendo la magistrada que “únicamente se autoriza la publicación de fotos autorizadas por autoridad judicial, tendiente a la localización de las mismas”. Por otra parte, hizo saber a las partes y a los terceros que todas las pruebas que tengan en su poder deberán ser presentadas a la causas en trámite y ante el juez interviniente.

ALVEAR CONCEJO DELIBERANTE

Quieren saber quién monitorea las Cámaras de Seguridad

El Concejo Deliberante de la ciudad de Alvear aprobó tres proyectos que buscan esclarecer el funcionamiento del sistema de cámaras de vigilancia y la concreción de trabajos de mantenimientos en calles por parte del Municipio. Estos planteos se efectuaron en varias oportunidades hacia el Departamento Ejecutivo mediante pedidos de informes que no fueron contestados. Los concejales Ariana Leal, Analía Simón, Martín Ríos, Marcelo González, Ricardo Casimiro y Gilberto Echeverría fueron los encargados de presentar esas iniciativas. Sobre el funcionamiento de las cámaras de vigilancia con la que cuenta la ciudad, no se sabe si son utilizadas o no y bajo qué área municipal. Los ediles solicitaron la cantidad de cámaras con las que cuentan, su ubicación, el lugar donde se encuentra la base de monitoreo, el resguardo y tratamiento de la información y la cantidad de empleados abocados a esta tarea.