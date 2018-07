Todo un barrio se movilizó para encontrar a una adolescente con problemas de retraso. La joven identificada Antonella Cabrera de 17 años, quien tiene un pequeño retraso, salió a caminar y se perdió. “Todos el barrio salió a buscarla, por suerte la encontraron unos vecinos en el barrio Bañado Norte”, declaró el padre. La adolescente desaparecido durante varias horas de su casa ubicada en el barrio Piragine Niveyro. “Cuando no me contestó, me fui a la iglesia del barrio pero ahí no estaba, la llamé a la madre que se había ido al centro y con ella tampoco estaba. Recorrí todo el barrio pero Antonella no estaba, por lo que fui a la comisaria y los vecinos comenzaron a buscarla”. Asimismo su padre Daniel Cabrera agregó “por suerte unos vecinos la encontraron a la doce de la noche sentada en el barrio Bañado Norte y la trajeron a casa. Ella todavía está absorbiendo el haberse perdido”.