Alineamiento Provincia-Municipio

En solo siete días, Valdés asistió

a Tassano con 80.000.000 de pesos

El gobernador Gustavo Valdés le otorgaría el 20 de diciembre de 2017 a la Municipalidad de Corrientes (Decreto 115), un anticipo de coparticipación impositiva de $ 40.000.000, destinados a atender necesidades financieras de la intendencia de Eduardo Tassano (dato ya publicado por 1588), aunque este aporte no sería el único a escasos 10 días de asumir su mandato.

Siete días después desde el Decreto Nº 201 (27 de diciembre de 2017) el ituzaingueño le giraría un nuevo anticipo de coparticipación impositiva al jefe comunal por igual valor, la friolera de 40 millones de pesos, casi en similares montos a los descuentos mensuales que el gobierno de Ricardo Colombi le aplicaba a la administración de Fabián Ríos, por deudas refinanciadas de IOSCOR y el IPS, sometiéndolo a un tremendo ahogo a las arcas municipales.

Estos dos desembolsos de asistencia en menos de una semana sumarían 80 millones de pesos. La información recién se conocería la última semana de enero con la publicación atrasada de los Decretos en el Boletín oficial. No hay duda que existe desde el último 10 de diciembre un alineamiento Provincia-Municipio, pero en este caso no de desarrollo, sino de oxigeno económico.