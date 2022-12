En el Mundial de Qatar, no equipos chicos. Alemania afuera

Fracaso de Alemania: por segundo Mundial consecutivo no pasó de la fase clasificatoria a pesar de haberle ganado a Costa Rica 4 a 2 en una apasionante definición del Grupo E. En otro partido de esta zona, Japón le ganó a España 2 a 1 y la dejó segunda en la llave. Los gallegos ganaban 1 a 0 y le sobraron a los nipones, quienes en 2 minutos le dieron vuelta el partido. No hay ninguna selección superior en Qatar 2022. Argentina perdió con Arabia Saudita 2 a 1 en la primera fecha, el cuco Bélgica considerado uno de los mejores equipos de Europa no pudo clasificar. Ayer Francia canchereó poniendo suplentes, y cuando vio que perdía el partido contra Túnez puso sus titulares y no le alcanzó, cayó 1 a 0. Australia el próximo rival de Argentina despachó a Dinamarca 1 a 0, y casi no tiene jugadores que participan en las ligas importantes del mundo. Como se dice, ya no hay equipo chico. Y camarón que se duerme, le lleva la corriente.