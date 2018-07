El discurso del presidente Mauricio Macri por el Día de la Independencia Nacional que se realizo en la provincia de Tucuman, se transformó en una extensa convocatoria a distintos sectores de la economía para atravesar lo que el mandatario calificó como una “tormenta” económica, pidió un “mayor aporte” a los empresarios. El acto comenzó a las 11:25, y conto con la presencia del gobernador Juan Manzur e integrantes del Gabinete nacional. En un clima de tensión con la cúpula de la Iglesia católica, Macri no participó del Tedeum que se realizó a las 9 en la Iglesia Catedral donde el arzobispo local se pronunció en contra del aborto. Tampoco estuvo presente durante la ceremonia de izamiento de la bandera nacional que se llevó a cabo minutos antes, a las 8:40, según el cronograma de la gobernación tucumana. El Presidente aseguró que el país atraviesa una “tormenta” como consecuencia de decisiones de su gestión, de los mercados externos y de políticas adoptadas por el gobierno anterior. Además, les pidió colaboración a los gobernadores, a los sindicatos y a la oposición, Sus palabras tuvieron como protagonistas a los empresarios, sindicalistas, gobernadores y dirigentes de la oposición. Otro eje de su discurso fue la ratificación de las políticas implementadas hasta el momento por el Gobierno. En este punto, afirmó: “Tenemos un plan de gobierno transparente, un plan orientado a generar más empleo privado para los argentinos”. Y amplió: “No nos quedemos a medio camino, sigamos construyendo juntos esa argentina distinta”. Con relación a los empresarios, el Jefe de Estado les manifestó la necesidad de que “muestren un mayor aporte”. “Desde este lado ya no hay une Estado que no los va a acompañar, sino uno que allana el camino para que puedan crecer y aumentar su productividad”, aseguró Macri durante su discurso.