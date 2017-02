En Formosa, Regatas Corrientes no pudo cerrar un partido de marcado equilibrio y terminó perdiendo. El cuarto final arrancó igualados en 55. Torin Francis sobresalió con los 20 puntos y 13 rebotes, en tanto que Donald Sims fue el goleador con 21. Los correntinos no contaron con Paolo Quinteros. Con Regatas muy efectivo en los lanzamientos de tres puntos se puso en marcha el juego. Con un 3 de 3 en ese rubro, con anotaciones de Arengo, Espinoza y Ramírez Barrios, el visitante despegó en 3 minutos 11 a 4 pero hubo respuesta rápida del local que con un 7 a 0 equilibró las cifras en 11. Doble de Francis, triple de Gamboa y doble largo de Piñero pusieron todo a mano con 4 minutos por jugar. Lo siguiente fueron rachas para cada uno. Un 4-0 remero y un 4-0 de La Unión que mantenía la paridad en 15 para llegar a un tramo final donde Regatas no pudo sostener su eficacia externa y el local capitalizó el momento de García, primero con un triple y luego cobrando un libre por una falta técnica de Martina. La acción se completó con un doble de Sandrini para tomar 23 a 17 a favor antes del último ataque del cuarto en el que Espinoza anotó de dos para achicar en 23 a 19.