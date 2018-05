Más casos país

En alerta por hepatitis A y B

Advierten nuevos casos de los tipos “A” y “B”. Son chicos en edad escolar, principalmente adolescentes. Llaman a reforzar la vacunación. La introducción en 2005 de la vacuna contra la hepatitis A en el calendario nacional, que se aplica al año de vida, hizo que desaparecieran en el país los trasplantes hepáticos pediátricos por esta causa. Los médicos prácticamente dejaron de ver casos. En el último tiempo, según advierten la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE) y la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AAEEH), están volviendo a verse casos en chicos en edad escolar, principalmente adolescentes, que nacieron antes del 2005 y no llegaron a la inmunización obligatoria. “Están apareciendo algunos casos en grupos etarios que no venían apareciendo; no es que haya un brote; pasa que la incorporación de la vacuna provocó un impacto muy grande”, explicó Jorge González del Servicio de Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Departamento de Virología del ANLIS “Carlos Malbrán”.