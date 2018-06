Empleados Públicos

Empiezan a pagar plus de $3.550

Por las redes sociales, el gobernador confirmó que mañana (miércoles 13) empezará a pagarse el plus de $3.550. Como viene haciendo habitualmente, Gustavo Valdés adelantó que el miércoles se iniciará el pago del plus de $3.550 a los estatales. “Está lista la liquidación del plus de junio de $$3.550 para trabajadores provinciales activos y pasivos. El pago se iniciará este miércoles por terminación de DNI: Miércoles 13: 0, 1, 2 y 3; Jueves 14: 4, 5 y 6; Viernes 15: 7, 8 y 9”, precisó en @gustavovaldesok