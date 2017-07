Ferroviario

Empató en su estreno como local

El Verdolaga igualó en casa 1 a 1 ante el conjunto misionero de Montecarlo, el gol tempranero de la visita alteró los planes, pero el Tren supo sobreponerse. Ahora se vienen dos partidos de visitante. Por la segunda fecha del Federal B, Región Litoral Norte Zona B, Ferroviario empató 1 a 1 ante Huracán de Montecarlo. Un resultado que no estaba en los planes, pero que en un torneo largo y duro como este en el final se sabrá si sirve. Ferro comenzó con la mirada al arco rival, avisó dos veces, incluso hubo una clara falta dentro del área, era penal, pero el árbitro, que estaba en la mitad de la cancha, se cruzó todo para sacarle amarilla al delantero. A los 7’ un tiro de Leandro Ortega gran tapada de Enzo Díaz, el rebote le queda a José Silva el remate y el 1 a 0 para la visita. Ferro sintió el gol, de allí en más fue todo cuesta arriba, los nervios, la ansiedad hicieron que por momentos no salgan las cosas, luego se tranquilizó y empezó a jugar, ahí fue otro equipo, buscó, pero no encontró los caminos para lastimar. A los 39’ del segundo llegó el premio, Esteban Tito Valenzuela de cabeza puso el merecido empate, tras un tiro libre de Facundo Escalante Ahora se viene un partido bravo en Mercedes ante Comunicaciones.