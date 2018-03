Todo puede suceder

El Topo Terrile asume en Deportes

Un portal por descuido lo llamó Terrible. Es que el apellido llama a confundirse. El otrora dirigente pejotista, Jorge Terrile, asumirá este martes como secretario de Deportes de la Provincia. Su designación sorprendió a propios y extraños. En los inicios de la década de los 90’ Terrile llegaría de Formosa junto al abogado Pedro Velázquez Ibarra, un jurista que sería designado apoderado de la intervención al partido Justicialista de Corrientes. En entonces gobernador Vicente Bienvenido Joga, era propuesto por la cúpula del PJ nacional como el interventor partidario en suelo correntino. Terrile con el tiempo se afincó en la tierra del payé, reciclando internamente con José Rodolfo Martínez Llano, a quien lo unía una estrecha amistad. Hombre de confianza del líder de Vamos Compañeros, supo manejarle distintos negocios al también empresario ganadero. Algunas desavenencias íntimas, terminaron por quebrar sus exquisitas relaciones con Martínez Llano. El joven formoseño recalaría entonces en las huestes del archienemigo interno del hoy propietario de El Libertador: el ex senador nacional Ángel Francisco Pardo, ya fallecido. Con el ex legislador libreño, estaría un rato, para concluir su derrotero político con Jorge Antonio Abib. El dirigente goyano que supo ser senador de la provincia se dedicaría al empresariado futbolero regenteando Textil Mandiyú, donde el conocido Topo Terrile, desarrollaría sus conocimientos del mercado local y de la región. Única experiencia en Deportes adquirida (o que se le conoce), pero el basamento fundamental para que el gobernador Gustavo Valdés lo designe a cargo del área, la que depende del Ministro de Desarrollo Social, cuyo titular es el mercedeño Federico Mouliá. No hay dudas que la política es el arte de lo imposible. Vaya que lo es.