El día de San Valentín

El testaferro de Gustavo Valdés

Valentín Romero de mendigo a millonario, secretario privado y el vínculo empresarial de Gustavo Valdés con la firma distribuidora M Y M de Mariano Fabrizzi, una de las abastecedoras del Estado provincial, ubicada en Ruta 5. Hay advertencia de sobreprecios en la venta de comestibles con compra directas, sin licitación alguna. Al conglomerado de negocios de Valdés-Romero, también se suma la limpieza de Comisarías y Penitenciarías. No hay dudas que cada módulo en el poder del gobierno radical tiene su virtual kiosco, que deriva en operaciones millonarias.

Romero y Valdés trabajan juntos desde épocas en el que hoy candidato a gobernador de ECO-Cambiemos, se desempeñaba como concejal en la ciudad de Corrientes. Por aquel entonces a través de un Programa de recolección de Tapitas en las escuelas, premiaban a los estudiantes que más volumen acopiaban. Las PET, que debían tener destino en beneficio de los hospitales públicos, entre ellos el Juan Pablo II, terminaban siendo comercializadas con la industria brasilera, en una maniobra de la que no era ajena la figura de Romero, en consonancia con el otrora edil capitalino.

Valentín Romero que en la actualidad habita un semipiso situado en Irigoyen y Tucumán, con un alquiler mensual de más de 30.000 pesos, integra el lote de los selectos testaferros del poder, junto a Aco Mercadal (Ricardo Colombi), Eduardo Huevito Escobar (Ricardo Colombi), el golosinero Fernández (Ricardo Colombi), Gustavo Godoy (Carlos Vignolo), el Pingüino López Miranda (Julio Burna), Jesús Moscardón Ferreyra (Ricardo Cardozo), Saucedo (Sergio Flinta), entre otras decenas de no tan conocidas figuras que de la noche a la mañana, pasaron de una clase social moderada a una situación que la vida les ríe y canta. Ninguno de ellos disimula su nuevo estándar de vida. Casaquintas, lujosos departamentos, no le han de faltar. En sus cuentas de Facebook se observa claramente cómo viven ahora, cuando antes apenas juntaban para la gaseosa. Viajes al extranjero a los lugares más distantes de la Argentina, como la Polinesia, Europa, EE.UU., Thailandia, Australia, Cruceros en el Caribe, son sus derroteros vacacionales, como también, la propiedad de vehículos de alta gama. Justamente Valentín Ríos se traslada diariamente en un Vento último modelo.

El derroche del dinero del Estado, que convirtió a unos cuantos en nuevos ricos en la provincia, es una de las facetas más notables de estos 16 años de gobierno radical, que tras el insólito slogan “tenemos futuro”, buscan permanecer sentados en el diván de sus casas bebiendo champagne, comiendo sushi y lomitos de la costa traídos por algún delivery. El enriquecimiento ilícito es tan natural en Corrientes, como escuchar un chamamé.