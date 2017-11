Félix Pacayut

El pueblo correntino no

nos ve como alternativa

“La fórmula Camau-Nito fue buena, pero no alcanzó”, reconoció el diputado electo del PJ, Félix Pacayut para detallar que “en las dos últimas elecciones a gobernador hemos obtenido el 45% de los votos que no es poco, pero no alcanza en un esquema de absoluta polarización que se dio”. “En el PJ tenemos un problema que es que no conseguimos ganarnos la confianza de la mayoría del pueblo correntino”, sostuvo Pacayut para insistir que “el pueblo correntino mayoritariamente no nos ve como alternativa de gobierno, en definitiva no gozamos de la mayoría de los correntinos, si de una muy buena parte que generalmente incluso no se traduce en el apoyo que suelen tener nuestros candidatos a presidentes que mayoritariamente ganan las elecciones, pero no asi cuando se trata de votar a una candidato a gobernador peronista”.

“Nito Artaza como compañero de Camau fue una decisión acertada. Nito es un hombre que ha empatizado y mucho con el elector peronista sobre todo, con un discurso muy claro, si es cierto muy radical, pero que en lo popular supo llegar en el elector peronista”, puntualizó el legislador electo.

“Hay un contexto nacional muy favorable para Gustavo Valdez y a pesar de las críticas que le hacemos a Ricardo Colombi, desde hace años goza de una muy buena imagen ante la ciudadanía correntina y además está la idiosincrasia del correntino que siempre vota a oficialismo”, cerró en declaraciones a radio Dos.