“La verdad que no está todo bien en el Pro Corrientes, no nos estamos escuchando puertas adentro, no hay diálogo entre los distintos sectores”, aseveró Sebastián Ríos Brisco en declaraciones a radiosudamericana. Asimismo aseguró que “los acuerdos con ECO son manejados por la intervención que lleva la firma de Schiavoni, a través de su gente, quienes son verdaderamente obsecuentes, la realidad es esa, el partido esta digitado por una sola persona”.

Antes en igual emisora, el interventor partidario local, Raúl Schiavi y Humberto Schiavoni, Presidente del PRO a nivel nacional, coincidieron que la relación del partido “es buena”.

“Nosotros tenemos prácticamente nuestra lista”, puntualizó Ríos Brisco para detallar que “acá hay dos listas una de Humberto Schiavoni, y la otra de los fundadores del Partido”. “En toda la Provincia el Pro va a internas, tenemos que dejar bien en claro que acá el jefe político del Pro es Schiavoni, en privado ha dicho que quiere seguir manejando Corrientes como lo ha hecho en estos últimos tiempos”, sostuvo el dirigente macrista.

“Nosotros somos rebeldes a las imposición de la dedocracia queremos un partido que en Corrientes defina las políticas locales con democracia interna, que sea protagonista esa es la diferencia de fondo que existe”, sentenció Ríos Brisco.

Un partido satélite

“El interventor miente cuando dice que se habla con todos los sectores mientras acá no hay diálogo interno porque quieren un partido satélite, manejado desde la distancia por el propio Schiavoni”. “Nuestra consigna es que la juventud no puede esperar que quienes vivieron toda la vida de la política generen el cambio, ellos son los primeros que se oponen a abrir la jugada para las nuevas generaciones”, afirmó Ríos Brisco.