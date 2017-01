El Presidente Macri pidió que los clubes abandonen la “oscuridad” y dijo que el fútbol atraviesa “crisis terminal”. Apuntó contra la dirigencia del fútbol y pidió mayor transparencia a las instituciones. El presidente de la Nación, aseguró que el fútbol atraviesa una “crisis terminal”. “El fútbol está en una crisis terminal, peor de la que recibimos el país”, aseguró Macri en conferencia de prensa. “En lugar de encarar el tema siguen tratando de encontrar un atajo. En decisión avalada por la ciudadanía por aclamación, el Estado no participará más en la financiación del fútbol”. Aseguró que el estado no participará más del Fútbol Para Todos por pedido de las instituciones y que no existirán excepciones para nadie: “Los clubes tienen que pagar impuestos y cumplir con sus obligaciones”. Finalmente, pidió que los clubes “abandonen la oscuridad y se transformen en instituciones trasparentes”. “El camino no es seguir haciendo las cosas mal”, cerró.