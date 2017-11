El papelón de Colombi

El peor día de su vida

penal y fuerte porrazo

El Papelón de Ricardo Colombi que recorrió el mundo. Tras intentar atajarle un penal a un niño y trastabillar para pegarse un tremendo porrazo, el inesperado desenlace, se hizo viral en las redes sociales y en las páginas web más importantes del país, como algunas del extranjero. Si el blooper del mercedeño se incluía años atrás en Showmatch, se podría considerar como “el peor día de su vida”, aquel tabique del famoso programa televisivo que conducía Marcelo Tinellí, que relataba las consecuencias que soportaba una persona cuando todo le salía mal. La violenta caída del mandatario correntino saliente ocurre horas después de otra secuencia cómica del jefe del Ejecutivo provincial, cuando prueba un flamante equipo de radio-base (antiguo sistema VHF) poniendo en su oído el micrófono alámbrico queriendo escuchar la comunicación, cuando en realidad la voz transmitida se recepciona del módulo central. El video, que también se hizo viral sobre todo por whatsapp, causó risas y hasta carcajadas en los ciudadanos que receptaron las imágenes. Alguien que gobernó en tres periodos la provincia, carecía de conocimiento de cómo operar un sistema de comunicación muy utilizado en su momento por taxis y remises.

NO PUEDO ATAJARLO

El porrazo de Colombi, registrado hasta en la web de Olé, el diario deportivo más importante de la Argentina, ocurrió junto a un grupo de chicos del Club Social y Deportivo La Bahía de Corrientes. El gobernador correntino terminó desparramado en el suelo luego de intentar atajarle un penal a un chico, quien eligió el poste izquierdo del improvisado arquero gubernamental. Colombi adivinó el palo al que iba a patear niño, sin embargo, como el tiro fue bien esquinado, no pudo detener el balón. El esférico, sin embargo, no terminó en la red sino que fue interceptado por otro niño que estaba detrás del mandatario. Por la inercia que tomó Colombi al correr hacia la pelota (se jugó mucho al palo derecho), no pudo contener sus propios pasos y cayó pesadamente al suelo. Antes el titular del Poder Ejecutivo había podido convertir su penal ejecutado hacia la derecha de un pequeño guardametas. Hoy seguramente Mauricio Macri le hará una crítica constructiva por el magro desempeñó debajo de los tres palos, algo que dejaría tranquilo a Chiquito Romero de cara al mundial de Rusia 2018.