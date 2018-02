Apuntan al Plan Hídrico

El pavimento no es prioridad para Tassano

“La pavimentación de calles no es una prioridad para este año”, reconoció el Secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Corrientes, ingeniero Cesar Durbal Olguín. Si para Olguín el pavimento no es la prioridad de la administración de Eduardo Tassano, los vecinos verán transitar una gestión que pasará por el municipio sin pena ni gloria. En el país del ajuste, Tassano decidió achicar para abajo, en el punto más importante de cualquier intendencia: pavimentar o asfaltar las calles, algo que se traduce netamente en progreso y bienestar de la ciudadanía. Ayer Olguín en declaraciones radiales (Sudamericana) salió a blanquear la real situación de la comuna capitalina. No todo lo que decían que iba a brillar era oro, y aquello del alineamiento de las estrellas, nación, provincia y municipio, no fue más que un mentiroso gancho en la campaña electoral. Hoy por hoy lo más importante es el Plan Hídrico.

En el 2009, cuando Eduardo Tassano vio frustrado su primer intento de acceder a la jefatura comunal, paradójicamente su principal promesa proselitista, era la pavimentación de 1000 cuadras. Aquel compromiso electoral le valió el sobrenombre de Pinocho. Luego de 8 años, los tiempos verdaderamente cambian. Atrás parece haber quedado la puja de las intendencias justicialistas de Camau Espínola y Fabián Ríos, como las administraciones que más calles pavimentaron en la historia de la ciudad (430 años).

Olguín, quien no tendría nada que ver con Jorge (Olguín) campeón mundial con la selección en 1978, detalló en Sudamericana los ejes centrales que tendrá la gestión en materia de obras en los próximos meses, según entienden las urgencias vecinales sobre el estado de los distintos barrios en la ciudad. Aseguró que “el Plan Hídrico en la ciudad es una mega obra, que requiere una intervención en la Ciudad enorme”, la cual demandará por lo menos dos años. Aunque lo más sorprendente: “la pavimentación no es una prioridad este año”, pero contando con los recursos se enfocará en “la recuperación de calles de tierra y el plan de bacheo de la Ciudad”. Asimismo “la idea es aliviar la zona de las avenidas Chacabuco e Independencia, pavimentando las calles paralelas para evitar cuello de botella, poniendo énfasis en el plan de recuperación de calles de tierra y plan de bacheo en la Ciudad”, concluyó Olguín.

NO DA DE COMER

Alguna vez Ricardo Colombi, como gobernador de Corrientes, lanzó una de sus máximas “el pavimento no da de comer”. Quien sabe en esa oportunidad el mercedeño quiso minimizar que la peor gestión municipal en Corrientes desde el advenimiento de la democracia allá por 1983, fue la de su correligionario Carlos Vignolo, hoy responsable del Plan Belgrano, con el rango de ministro de la Nación, siendo el hombre de las obras públicas en el norte del país. Por ahí es cierto que “lo mejor está por venir”.