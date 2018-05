También el camaucismo

El Parque Nacional Iberá advierte

serias diferencias en La Campora

El tratamiento del proyecto que crea el Parque Nacional Iberá, advirtió una fuerte fractura de posturas en el mosaico de Unidad Ciudadana en Corrientes, sobre todo, en sus legisladores nacionales otrora militantes de La Cámpora. Mientras que la senadora nacional, Ana Almirón, no solo acompañó la iniciativa oficialista, sino que la destacó, el diputado nacional José Ruíz Aragón, integró el lote de legisladores de la oposición que decidieron poner un freno a las intenciones del bloque de Cambiemos y sus aliados de avanzar con la ley en el plenario de Comisiones. En la Cámara baja al igual que en el Senado, se quiso avanzar a las apuradas sin el menor análisis ni escuchando a las organizaciones y pobladores que resisten, lo que entienden, sería la entrega total de los Esteros del Iberá.

Otro capítulo de las disidencias internas dentro del PJ local, se observó tras la aprobación del senador nacional Camau Espinola al proyecto hoy frizzado en Diputados. “Acompaño y apuesto a que mi provincia pueda generar fuentes de trabajo, ya que el turismo es uno de los principales potenciales que tenemos, por el parque Iberá y por nuestra historia y nuestras costumbres”, dijo el ex medallista olímpico en la sesión del último 17 de abril en el Senado. Sin dudas su postura, dejo totalmente descolocado a su más importante lugarteniente, el diputado provincial Martín Barrionuevo quien, cuando se trató el proyecto en la legislatura local, se opuso tenazmente en una brillante alocución en el recinto, considerada como una de las más destacadas de los últimos tiempos. Sin embargo, la vehemencia de Barrionuevo en defensa del patrimonio de todos los correntinos, no tuvo su correlato en Espinola, siendo ambos de la igual vertiente interna dentro del peronismo de Corrientes.

El proyecto de ley que Crea el Parque Nacional Iberá, que no para pocos viola la Constitución Provincial, dejó al descubierto ciertas diferencias políticas en la compañerada.