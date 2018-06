El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que el paro por 24 horas convocado por la CGT para este lunes 25 “no sirve para nada porque no arregla los problemas de los argentinos”. Al mismo tiempo aseguró que el gobierno está dispuesto al diálogo con la central sindical “el mismo día, al día siguiente, mañana mismo” para acordar “cómo resolvemos los problemas”. Además cuestionó a la central sindical, al señalar que “cada uno toca una sinfonía distinta”. En declaraciones al programa Código Político por la señal TN sostuvo que “hay una dirigencia que está dispuesta a acompañar”, en tanto que otros “miran el espejo retrovisor, defienden el estatus quo o situaciones personales”. Para Triaca la mayoría de los planteos por los cuales va al paro la central sindical, al que adhieren las CTA y Camioneros, entre otros, “estaban encarados en una mesa de negociación”. Afirmó la voluntad del gobierno de seguir trabajando “sobre cada uno de los problemas de los argentinos; lo hemos hecho en mesas de diálogo sectorial; hemos avanzado en distintos sectores desde la energía renovable, la producción agropecuaria, agrícola, la industria, hemos avanzado en cada uno de esos sectores, encontrando soluciones”. Respecto de la paritaria del gremio de los Camioneros, que conduce Hugo Moyano, que acordó un 25 por ciento, Triaca explicó que “es una paritaria que requiere aclaratoria porque en la presentación que han hecho del Acta que han firmado en conjunto entre el sector empresario y el trabajador, no lo ha firmado el Ministerio de Trabajo”. Completó señalando que para esa paritaria “tenían una audiencia en Trabajo y decidieron no concurrir; firmaron una paritaria que tiene tres escalones: para el mes de julio del 8%, para el mes de noviembre del 7,6% y para el mes de marzo del 7,6% sin bonos ni ninguna otra cuestión”. Sostuvo además que “en la Argentina las paritarias son libres” y admitió que “ha cambiado la situación de los que han negociado en la primer parte del año: hemos tenido una modificación en la expectativa de inflación, en la variación del tipo de cambio y en las consecuencias que eso tiene en la economía y a partir de esto van a modificarse las paritarias vigentes y las que están cerrándose, como la de Camioneros”.