Fabián Ríos

El Panu se cruzó por presión judicial

“Da vergüenza que el Panu se cruce de vereda por una presión judicial”, aseveró el intendente de Corrientes, Fabián Ríos, en declaraciones a radio Sudamericana. “Más allá de las notas puntuales que aparecieron en el transcurso de la tarde noche y me dan una vergüenza grande, en términos de fuerza propia, Camau logró un buen cierre y de gran consenso”, sostuvo Ríos sobre el cierre de alianzas electorales la noche del martes.

El jefe comunal afirmó que el Panu “se cruzó de frente por una presión operada a través del Poder Judicial”. “Una senadora provincial lo expresó a los medios, diciendo que era así y siento vergüenza ajena de construir de esta manera”. Aludió a la legisladora Nora Nazar de Romero Feris, quien en radio Dos dejó entrever esa situación.

Carlos Vignolo afirmó que “es una locura” hablar de promesas de liberación de Tato Romero Feris, aunque Ríos disparó que “si le preguntas a un funcionario provincial si se negoció esto, te va a decir que no, cómo vamos a negociar eso, pero sigue siendo escandaloso”. “No puedo hablar de cercanía o lejanía porque no corresponde, pero esta circunstancia que circula hasta por medios nacionales, parece que fuera normal esto de extorsionar con la justicia”, puntualizó Fabián Ríos.

Deuda infernal de Vignolo

Sobre las declaraciones del ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres, quien dijo que la Municipalidad, si ajusta las cuentas llega bien a fin de año, Ríos respondió que “no necesito consejos de Vaz Torres, quiero que paguen lo que deben y no caigan en esta maniobra de aplicar retenciones”. “Camau nos entregó la Municipalidad con un 10 por ciento de las dificultades que recibió de Vignolo, que entregó el mando con un cúmulo de deudas infernales y un presupuesto y medio comprometido”, sentenció Ríos.