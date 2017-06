El ocultamiento radical

El gobierno no publica más de 900 Decretos

El ocultamiento ilegal de la administración radical. El gobierno de Ricardo Colombi sigue sin cumplimentar el artículo 5º de la ley 5833, sancionada en junio de 2008, que lo obliga a que dentro de los tres (3) días hábiles de firmar sus Decretos, debe remitirlo al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación.

Hasta finales de mayo de este año, faltaban publicar más de 900 Decretos, 353 de 2016 y 549 de 2017. Durante junio empezaron aparecer algunos, pero muy pocos de los que no se conocían públicamente. Colombi podría estar incurso en la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero intentar encuadrar su conducta en una situación judiciable en lo penal, sería pedirle peras al olmo, o naranjas al ombú. La justicia local, es casi absolutamente dependiente del poder de turno.

La irregular tendencia viene de un par de años atrás. Y por lo que se advierte, al mercedeño no le importa demasiado obedecerla. Desde un tiempo a esta parte, estos instrumentos legales, que son de la exclusividad de un primer mandatario cuando gobierna y que deben ser del conocimiento de la población, son expuestos en la publicación (boletín) oficial, tres meses después de ser rubricados. Ahora las decisiones del mandatario correntino son recién conocidas por la opinión pública, ya como hechos totalmente consumados. Sus actos de gobierno terminan sin posibilidades de ser cuestionados en tiempo y forma, y difícilmente impugnados en la justicia dentro de un tiempo razonable, sobre todo licitaciones, concursos de precios y contrataciones directas, como también los giros de partidas presupuestarias a las distintas áreas del Estado, subsidios y recursos a emprendimientos privados. A esta altura del campeonato, no hay dudas que se quiere esconder lo inmediato de la gestión gubernativa.

Los Decretos terminan siendo ocultos por más de 90 días, a pesar que la ley 5833, exige su publicación. En algún momento existía el carácter reservado o secreto de algunas decisiones del Poder Ejecutivo, posibilidad que fuera vetada por el Decreto N° 1368/08, dispuesto por el entonces gobernador Arturo Colombi.

A LA LEGISLATURA

Asimismo la norma (5833) sostiene que dentro de los cinco (5) días hábiles de firmar los Decretos que emita, el Poder Ejecutivo deberá remitir a las Secretarías de Comisiones de Diputados y el Senado, copias debidamente certificadas, respetando estrictamente el orden cronológico y la correlatividad numérica en que han sido dictados. Algo que tampoco se cumple al pie de la letra.

El Decreto

Un decreto es un término que procede del latín decrētum, es la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes.

Esta regla general tiene sus excepciones en casi todas las legislaciones (menos en la de Corrientes), normalmente para situaciones de urgente necesidad, y algunas otras específicamente tasadas.