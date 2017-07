Caran contra Colombi

Él no es democrático, por

eso se “opone a las Paso”

El precandidato a diputado nacional por el PJ, Daniel Caran, rechazó los dichos del gobernador Ricardo Colombi contra el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Asimismo destacó la decisión del peronismo correntino de tener “una gran competencia interna” entre distintas líneas. “Colombi se opone a las PASO porque él no es democrático, demuestra que maneja a dedo todas las decisiones en su Gobierno y en su partido, lo que cualquier dirigente radical de Corrientes lo puede reconocer”, dijo Caran contra el gobernador que había sostenido que las Primarias Abiertas “no sirven para nada”.

“Lo que no sirve para nada son sus decisiones autoritarias que acumulan 16 años de atraso en la economía y la política correntina, siendo que podría haber dejado su mandato con un fuerte aparato productivo que mejore la calidad de vida de la gente y un sistema de gobierno transparente”, afirmó el precandidato peronista. “Una cosa es decir que a las PASO hay que mejorarlas, con ciertas críticas, y otra cosa es atacarla para eliminarla, lo que representa una aberración antidemocrática más de este Gobierno provincial que se termina el 10 de diciembre”, afirmó Caran al responderle a Colombi en un comunicado de prensa.

Acostumbrado al dedo

“Colombi está acostumbrado a manejarse a dedo dentro de su partido, decide todo unilateralmente mientras Gobierna con la caja de la Provincia en las manos”, añadió Caran.

“Lo que no sirve para nada es su forma de gobernar porque en Corrientes, tanto Colombi como sus funcionarios, no publican sus declaraciones juradas de bienes, no muestran honestidad ante la sociedad, lo que deberían haberlo hecho por ley en estos 16 años de gobierno de atraso que llevan”, manifestó.