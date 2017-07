Declaración reveladora

El municipio difunde audio de uno

de los inspectores de Techo Digno

El Municipio difundió ayer la transcripción de un audio en donde uno de los inspectores de la polémica obra Techo Digno por la que aparece denunciado el intendente de Corrientes, Fabián Ríos. “Yo no informé sobre certificados de obra, solo tomé una foto y (vi que) había un cartel pero no puedo decir si hay casas o no construidas. Yo no tengo injerencia en si ustedes presentaron certificados o no”, dice el arquitecto Pablo Cabo, quien es uno de los inspectores del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación que estuvo en Corrientes por el tema, tras la divulgación televisiva del tema pero antes de que se conociera la presentación formal de la denuncia de Nación. Cabo se comunicó con el Subsecretaria de Tierra y Hábitat de la Municipalidad Miguel Villalba a quien da las explicaciones que fueron grabadas y que ahora difunde el gobierno municipal. Cabo dice no saber si hubo o no irregularidades, pero pone en duda las declaraciones del titular del Subsecretario de Viviendas de la Nación Ivan Kerr: “Yo no lo conozco (). Lo conozco muy poco y le doy poco crédito…Lo que no te garantizo es qué va a decir”. “Para mí está clarísimo que esto es una cosa electoral, una jugada política. Es decir, ensuciemos como podamos y ustedes se defienden como pueden. Buscan cualquier pelo al huevo para sacar ventaja, viste…”. Luego Cabo vuelve a pedir disculpas y reitera, para despegarse de un informe televisivo sobre la controversia: “Yo no tuve un pito que ver más que ir y sacar unas fotos…”.