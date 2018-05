El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian apuntó que “el mundo no es el justificativo de lo que está ocurriendo en el país”; además, advirtió que la inflación de este año será del 25% “con suerte”. “Boludeaste dos años con las buenas ondas y ahora vas recoger inflación y nivel de actividad en la previa de la elección. Fíjense lo que vale no tener nada enfrente”.”Las buenas ondas no alcanzan para gobernar”. Melconian, quien fuera presidente del Banco Nación durante el inicio de la presidencia de Mauricio Macri y permaneciera un año en el cargo, volvió a criticar con dureza el accionar económico del Gobierno a lo largo de sus últimos dos años de gestión. Así, durante una conferencia en el evento A Todo Trigo, que compartió con Rosendo Fraga, desgranó con su habitual polémico estilo las causas que condujeron al pedido de ayuda al Fondo Monetario Internacional y advirtió sobre los problemas que se podrán presentar para el oficialismo hasta la fecha de las nuevas elecciones presidenciales.