El mínimo a pagar de impuesto a las ganancias será de $1,770.000

El nuevo mínimo para pagar impuesto a las ganancias será de 15 salarios de $1.770.000 por mes. Se creará un régimen de “Mayores ingresos” y sólo pagarán el tributo CEOs, gerencias, subgerencias, puestos calificados y jubilaciones y pensiones de privilegio. “El salario no es ganancia, es remuneración. Es el pago por el esfuerzo de los trabajadores. Era vergonzoso que pagaran Ganancias. Por eso decidimos enviar al congreso una ley que elimina la cuarta categoría de Ganancias. Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiere hacer una guardia más porque la pierde en Ganancias”, dijo Massa luego de la reunión frente al ministerio de Economía. “Espero que los opositores acompañen la medida”, dijo el candidato de UP y agregó que por decreto se subirá el mínimo no imponible a $1,7 millones. “Sólo van a quedar 90.000 gerentes, directores de empresas y jubilados de privilegio que no van a pagar”, destacó. Massa aseguró que la recaudación que se dejará de recibir por esta medida se compensará con el impuesto PAIS a las importaciones que se anunció semanas atrás. Dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias (cuarta categoría) trabajadores en relación de dependencia y jubilados. Sólo pagarán los mayores ingresos superiores a quince (15) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) mensuales: CEOs, gerencias, subgerencias, puestos calificados y jubilaciones y pensiones de privilegio. “Habrá mejoras de hasta 21% en sus bolsillos. Si ahorran, compren un autito, no me vayan a comprar dólares”, pidió el ministro. Según el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente hoy, 118.000 pesos mensuales, esa cifra sería de $1.770.000. Sólo los que ganen un bruto superior a ese número pagarán Ganancias. Así, la suba del mínimo no imponible a 15 SMVM se hará por decreto y regirá desde octubre. Según cifras oficiales pagarán “Mayores ingresos” 90.000 contribuyentes. Representa menos del 1% (0,88%) del total de los empleos registrados del país. El nuevo mínimo no Imponible de 15 SMVM mensuales se ajustará en enero y julio de cada año. Como el impuesto es anual, “Mayores ingresos ” entrará en vigencia a partir de enero de 2024. “El Estado hace un esfuerzo al dejar de recaudar cerca de $1 billón al año, que se vuelca de manera directa al consumo y mejora el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados”, destacaron fuentes oficiales.

Considerando la proyección de los incrementos salariales de lo que resta del año, a diciembre de 2023 la cantidad de retenidos en el impuesto será de 890.000. “Con nuestra propuesta de ‘Mayores ingresos”: 800.000 contribuyentes dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias”, destacaron desde el Palacio de Hacienda.