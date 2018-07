Carlos Gold

El mes que viene otra

suba del combustible

El titular de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CE­CHA), Carlos Gold, aseguró que “un nuevo aumento de precios en los combustibles a principio del mes que viene es prácticamente un hecho, lo que no se es el porcentaje que subirá porque esto lo definen las petroleras no nosotros”.

Reconoció que en Corrientes “existen faltantes de combustibles. Eso era un problema que hasta las semana pasada lo tenían las estaciones de bandera blanca, ahora abarca a las de Shell y Axion, lo que provoca que los clientes migren a las estaciones YPF y se provoque en estas estaciones quiebre de stock”. “El principal motivo de estos faltantes es el desfasaje de precios. Las petroleras destacan que el valor de venta no cubre sus gastos, y de ahí que retardan la entregas para perder menos, según dicen”, indicó Gold. “Esto sucede con las naftas, con el gasoil es otro tema, se otorga un cupo, si se quiere más de ese cupo, se le da lo que pide pero con un 20% de aumento”.

Sobre la demanda destacó que “en junio cayó un 1,7% en el país , pero hubieron zonas donde el porcentaje fue mayor como en Corrientes donde fue del 7%. “En la ciudad existieron estaciones que tuvieron un merma de casi el 15%”, puntualizó el empresario.

“La rentabilidad de las estaciones cada vez son menores porque los costos se siguen incrementado, sobre todo la carga salarial que representa un 60%. Necesitamos mayores precios, pero tenemos menos ventas, el escenario que se plantea es complicado, la sabana es corta”, concluyó.

El precio está retrasado 20%

Gold aseveró que el retraso en el precio de los combustibles, más allá de los aumentos, está entre el 20 y 25%. En octubre cuando se desreguló el mercado, una barril valía mil pesos hoy vale dos mil “estamos hablando de un aumento del 100% y el combustible no alcanzó a aumentar ni el 40%, y esto es lo que hoy infiere el desfasaje de 25%. Para cubrir esto el litro de nafta premium debería están entre 47 y 48 pesos”.