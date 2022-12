El marido de una jueza denunciante por las Cartas de Perón

Las ahora polémicas cartas de Juan Domingo Perón, que provocaron que intervenga la justicia y ordene 3 allanamientos en las oficinas y domicilios de la familia González Cabañas. No se entiende demasiado la disputa, pero la denuncia la presentó el propio esposo de la ahora jueza de garantías, María Josefina González Cabañas, hija extramatrimonial de quien fuera diputado nacional del justicialismo, Tomás Walter González Cabañas. La acusación costa de 80 páginas, donde hasta se cita a un amante del ex legislador que entraba y salía de su escritorio jurídico, con bolsos que contenían dólares. Por eso en los allanamientos se buscaban billetes de la moneda estadounidense, aunque personas cercanas a esta familia, sostienen que todo se trata de una fábula. Gonzalo Alejo García Ricotti, marido de la magistrada, es quien impulsó la insólita denuncia que derivó en tres operativos policiales. Uno de ellos, en el domicilio de San Juan 1234, donde vive Cecilia Lugo, la fuera mujer del otrora dirigente del justicialismo correntino, a quien Perón le escribió dos misivas de puño y letra desde su exilio en Madrid en el año 1972. Justamente Lugo, que ocupó también una banca en la cámara baja del congreso argentino, grabó un video que se viralizó y donde denuncia la profanación de la urna que guarda las cenizas de su difunto esposo. Relató que la policía la manipuló con vehemencia, sin respetarla. Un hilo de investigación periodística advierte que no hay disputa por una herencia importante, y que lo que se buscó, es un manuscrito redactado en vida por González Cabañas, sobre un acuerdo con el oficialismo gobernante por aparentes designaciones en el Poder Judicial. Todo muy serie de Netflix, pero una novela que le ocupa tiempo y recursos a la justicia.