El loco del rifle, el asaltante que se escapó y tiene en vilo a Esquina

Se fugó de un predio policial y los vecinos de Esquina están preocupados. Sebastián Duarte, más conocido como el Loco del rifle, se encontraba detenido en la Alcaidía de la Comisaría Primera de esa localidad, y el viernes último por la tarde trepó el muro y se escapó. Duarte de 32 años, no es un delincuente cualquiera, su carrera puede hasta considerarse cinematográfica. Hace alrededor de una década atrás, disparaba a los neumáticos de los colectivos de larga distancia, y después los asaltaba. Igual modus operandi hacía con automóviles. Por temor los ómnibus ya no querían parar más en la tierra del Pacú. Hasta que lo agarraron porque un amigo lo vendió. Insólitamente se escondía y vivía en una alcantarilla. Era tan escurridizo y singular, que motivó que la gente de campo, por divertimento copie su sistema y también se pongan hacer blanco con armas de fuego disparándole a las ruedas de autos y micros. No los asaltaban, pero esta acción terminaba despistando y confundiendo a la pesquisa de los policías que iba de norte a sur, tratando de encontrarlo. Estuvo preso un tiempo, hasta que salió en libertad y siguió cometiendo robos, pero no había pruebas para inculparlo, también nunca sabían quién verdaderamente los cometía. En julio pasado incendió la casa de la concejal Gloria Fornies para llamar y desviar la atención, mientras robaba en el corralón de la familia vinculada a la edil, una importante suma de dinero. Bajaron a Esquina investigadores de la Capital correntina, pero no pudieron dilucidar la trama, ni saber quién fue el responsable de la quema ni del robo. Un policía de la localidad tuvo una corazonada, luego de observar que Duarte cambió su estándar de vida. Se compró una moto y asistía a locales bailables donde gastaba bastante efectivo. También anduvo por el Chaco haciendo negocios. Finalmente allanaron su vivienda, encontrando pruebas que lo relacionaban con el doble delito, y terminó aprehendido hasta seis días atrás, en que logró huir. Por ahora se encuentra prófugo y en las últimas horas se sospecha que asaltó a un estanciero que se trasladaba en una camioneta, sacándole 30 mil pesos, en la zona de arroyo Vega. Antes robo en dos domicilios, y en una de ellos quedó registrado en cámaras de seguridad. Anda armado. Cuenta la leyenda que el loco del rifle puede estar hasta 5 días sin comer, y que soportó cualquier tipo de presión física de los uniformados. Casi nunca habló al ser interrogado. Hoy, se ha convertido en un verdadero John Dillinger a la correntina.