El Kun Agüero sufrió una arritmia en un vivo con Ibai Llanos

El ex futbolista Sergio Kun Agüero tuvo un desafortunado episodio mientras compartía una transmisión de Twitch junto al reconocido streamer español Ibai Llanos. El ex delantero del Barcelona sufrió una “mini arritmia”, como él mismo lo definió, y utilizó su celular para chequear su salud. “¿Qué pasa?”, le preguntó Ibai a Agüero, quien rápidamente tomó su celular para corroborar en una aplicación si el chip que posee en su cuerpo arrojaba algún dato respecto de una arritmia. “Creo que me agarró una mini arritmia”, le respondió el “Kun” después de estar en silencio. “¿Ahora mismo?”, le consultó el español, que no entendía lo que estaba pasando. En consecuencia, el argentino constató sus pulsaciones con sus dedos en el cuello, mientras Llanos le preguntaba: “¿Quieres que veamos a un médico?”. En un ambiente tenso, ambos se olvidaron que estaban transmitiendo en vivo y se quedaron chequeando los datos en el celular: “Fue raro, fue raro eh”, consideró Agüero sobre lo que acababa de sentir. “Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé”, continuó. Después de este hecho, Agüero continuó con la transmisión sin problemas.