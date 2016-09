“No hay pruebas de carga que indiquen que Josele sea el autor”, sostuvo Hermindo González, abogado del único imputado por el asesinato del estudiante Maximiliano Aquino, ocurrido el 1 de agosto de 2015.

El testimonio de la joven Melisa Arrua, quien estuvo con la víctima el día del homicidio, no ratificó lo declarado con anterioridad en sede policial y la Fiscalía. El juicio continuará este miércoles, y después seguirá el 14 y 21 de septiembre. “Hay una lista de testigos sobre los que las partes debemos manifestar mañana (por hoy) el intereses o no, previa fundamentación, de que sean citados a los mismo alegatos”, detalló González, quien además advirtió que “hasta ahora del análisis probatorio de lo que se ha habilitado en el debate no surge ninguna prueba de carga sobre que el imputado haya sido el autor del hecho que se investiga”.

Sobre la versión de la existencia de una prenda con sangre que pertenecería a Josele y que contendría el ADN de la Maxi, el letrado respondió que “en el expediente hay un vaquero que esta sindicado como perteneciente al imputado, que tendría una mancha, y que sería compatible entre otros aportantes con la de Maxi Aquino; asimismo es una prueba que aún no fue expuesta ni incorporada en el debate, pero seguramente en su momento tendrá la valoración que corresponda”. “No hay constancia en el expediente de que la prenda de vestir le pertenezca a Josele Altamirano”, finalizó.

PUENTE BLANCO

Le pusieron una pistola en la cabeza y le robaron la moto

A punta de pistola, le robaron la moto a una mujer en la zona del Barrio Dr. Montaña. Gladis Canteros en declaraciones a radio sudamericana, indicó que el pasado viernes alrededor de las 21:00, cuando caminaba cerca del Puente Blanco, que conecta el barrio Doctor Montaña con el Pirayuí, dos personas le apuntaron con un arma de fuego y le sustrajeron la moto. “Mi moto tenía cinco meses, todavía la estoy pagando”, dijo Canteros mostrando cierta desesperación por el robo de su Zanella Zb 110 Color Blanca. “Pasó una moto, alguien sacó un arma y me puso en la cabeza, me dijo que tire la moto. Obviamente tire la moto y salí a correr a la casa de un vecino. Cuando salimos con los vecinos, ya se habían llevado la moto”. La mujer pidió a quienes puedan tener información, que se comuniquen con la policía.

UN HECHO DE 2014

Acusado por un abuso sexual fue encontrado en Saladas

Detuvieron en Saladas a un hombre acusado de abusar de su hijastra en 2014. Se trata de Eusebio Alarcón, quien fue denunciado por su ex pareja de abuso sexual contra una menor de 14 años. El hecho ocurrió en Corrientes Capital, y tras la denuncia, Alarcón se escapó de la justicia. El lunes fue encontrado en esa localidad y la policía lo detuvo. Alarcón de 45 años tenía trabajo y había formado una nueva familia. Su detención se dio en las últimas horas de anteayer, luego de la denuncia de una mujer por violencia de género, pero al realizar las averiguaciones de antecedentes, se logró constatar que tenía un pedido de captura por abuso sexual de su hijastra adolescente, cometido en 2014.

VESPUCIO Y MILÁN

Quiso huir y fue atrapado con moto robada que no le arrancó

La policía aprehendió a un joven y recuperó una motocicleta con pedido de secuestro. Ocurrió el lunes tras un breve procedimiento en inmediaciones de las calles Américo Vespucio y Milán. Allí alrededor de las 17:00, se encontraba un grupo de jóvenes realizando disturbios en la vía pública. Una patrulla policial advirtió la situación e intervino, pero la muchachada emprendió la huida de a pie, salvo uno de ellos, quien en su poder tenía una motocicleta, la que no arrancó al momento de la dispersión. Los uniformados lograron demorar a un joven identificado con el apellido Sotelo de 23 años de edad. Al consultar la base de datos sobre una Motomel modelo M-70, presentaba pedido de secuestro. La motocicleta había sido sustraída horas antes del procedimiento. Sotelo fue puesto a disposición de la justicia.

MENDOZA Y SAN MARTÍN

Una septuagenaria caminaba por la calle y le cayó una madera en la cabeza

Una mujer de 78 años resultó con heridas, tras caérsele una madera de una obra en construcción. El incidente se produjo en horas de la mañana del martes por calle Mendoza con San Martín. Allí una septuagenaria que caminaba por la vereda, resultó con lesiones luego de ser golpeada en la cabeza por un trozo de madera que cayó desde una obra en construcción. La mujer, Mercedes Del Carmen Requena, fue trasladada al Hospital Escuela y afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Testigos circunstanciales indicaron que Requena iba por la vereda cuando sufrió el tremendo golpe. Por suertes fue rápidamente asistida.