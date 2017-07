Histerismo y locura

El juez Vaz Torres amenazó

con meterle presos a los K

Un histérico e incontrolable José Enrique Vaz Torres, salió a despotricar y amenazar con meterlos presos a todos los kirchneristas, muy molesto por las críticas que recibe el gobierno radical por el secreto acuerdo que firmó con ANSES para adecuar el sistema previsional de Corrientes con el de la nación. “No me voy a cansar hasta meterlos presos a todos los correntinos K”, aseveró “Chirulo” Vaz Torres como si fuera el juez Claudio Bonadio que interviene en todas las causas contra el clan Kirchner, y más en las que acusan a la ex presidente.

El jefe de la cartera de Hacienda correntina salió al cruce de las expresiones de legisladores y referentes opositores, quienes desde hace semanas reclaman conocer el convenio que rubricó la provincia con el organismo nacional servicios sociales, sin suerte por el momento. “Lean bien, no sean burros y no instalen cosas que no existen”, dijo un alocado Vaz Torres para agregar que “dan lástima”. “No me voy a cansar hasta meterlos a todos presos por el daño que nos hicieron”, disparó el cajero del Estado, aunque sin mostrar lo que exige que se lea.

El Ministro afirmó que “el único peligro es la remota posibilidad de que lleguen al Gobierno (por el PJ) porque en dos minutos transfieren la caja”. “El convenio está en todos los expedientes, la mala leche no se cura nunca, la desinformación se cura con información, pero cuando se tiene mala leche no”, indicó Chirulo sobre el acuerdo que está en el anexo de un Decreto del 31 de mayo que se publicó un mes y medio después en el Boletín Oficial. Asimismo, el polémico anexo nunca traslució ante la opinión pública.

“Martín Barrionuevo nos dejó sin presupuesto, la preocupación que tenía le explicábamos y aparecía con algo nuevo. Su intención era trancar, encontrar el pelo al huevo, la verdad que cansa, no hacen nada”, opinó muy alterado.

“Camau dice que va a mirar los números… él tiene que mirar los números de Colombi que le ganó 3 veces (en realidad fue una) y ahora tiene que mirar los números contra Valdés”, destacó el virasoreño ya con un mensaje electoral.

“Lo que Camau consiguió no eran recursos, era amiguismo, obsecuencia, eso pasó en Perugorría también” indicó para sostener que “cuando tenga todas las pruebas lo voy a denunciar, no me voy a cansar hasta meter preso a todos los K correntinos”, aseguró el juez Vaz Torres.

2400 millones de deuda

El polémico Decreto 3611 que aprueba la adecuación del sistema previsional local al de la Nación, incluye un anexo que permanece en secreto. Allí se estaría ocultando la segura extinción del régimen especial jubilatorio de la Policía como el cuatro por uno de los docentes, y lo que es peor aún, la desaparición del 82% móvil. Los datos se advierten en el Decreto 894/2016 que reglamenta l Ley N° 27.260 del publicitado programa nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados.

El Poder Ejecutivo comandado por Ricardo Colombi le adeuda al IPS, más de 2400 millones de pesos de retenciones a los agentes estatales, que nunca los deposito en la cuenta del organismo de la calle Salta al 700.