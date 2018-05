Herencia de Ricardo

El Ioscor, la máquina de coberturas

El caso Marcelo Robledo, un afiliado al IOSCOR que padece diabetes y no logra que la obra social estatal se haga cargo de su atención médica, destapa una olla a presión de una de la Cajas financieras más importantes de la era de los Colombi (Arturo y Ricardo). Actualmente los millonarios recursos del Instituto de la calle San Juan, solventados principalmente por el bolsillo de alrededor de 80.000 empleados públicos, sirven también, para dar cobertura médica a un lote de organizaciones y asociaciones intermedias, hasta de las más insólitas. Desde una iglesia Evangélica, peluqueros, profesionales de la belleza, acopiadores de carnadas vivas, como guías de pesca se ven beneficiados por la prestación del servicio del IOSCOR, ente intervenido hace más de dos décadas, y considerado una de las joyas de la abuela, donde los buitres de la privatización, desde hace tiempo posaron sus garras.

Robledo se encadenó en reclamo de justicia, aunque llama la atención que un enfermo haya adoptado esa incómoda manera para reclamar atención médica. Sin embargo, se puede afirmar que el Poder Judicial de Corrientes, suele tener un ritmo inversamente proporcional al rango político del reclamante.

En el caso Robledo, algo tendrá que ver la “máquina de hacer favores” que el ex gobernador Ricardo Colombi armó a su imagen y semejanza con la connivencia de funcionarios de toda laya para no destapar las arbitrariedades.

El IOSCOR, es comandado desde hace casi 18 años por Raúl Alfredo Esquercia. Uno de los funcionarios inmortales de los gobiernos radicales junto a Leandro Enrique Alciati (cordobés) en Lotería Correntina y Fabián Boleas (entrerriano) en Rentas de la provincia. Estos dos últimos personajes heredados de la tristemente célebre intervención federal de Ramón Mestre y Oscar Aguad. Alciati tuvo unos meses de descanso en los meses iniciales del primer mandato de Ricardo Colombi, pero regresó con honores. Paradójicamente este trinomio de Highlander del gobierno, controlan tres de las cajas económicas más importantes del Estado.

EL FILANTROPO

La filantropía del otrora mandatario provincial, se nota en los beneficios sociales del Ioscor para nuevos favorecidos que no trabajan en la Administración Pública, incluso para abogados, peluqueros, salones de belleza y vendedores de quiniela, de carnada viva y de humo como el Pai evangélico que en la Plaza General Belgrano, justo en la bajada del puente, hacía rezar por Colombi como la divinidad que crea y armoniza el universo.

Dar beneficios sociales a la gente no es motivo de reproche alguno. Al contrario. La cuestión es que los nuevos afiliados que no trabajan en la administración pública y reciben beneficios de la obra social estatal, generan perjuicios a los afiliados legales, principalmente por la restricción de servicios y un sensible aumento en los trámites y gastos previos a la atención médica como por ejemplo “co-seguros”, “plus” médico sobre ordenes de consultas, entre otros canon.

ASOCIACIONES PANTALLA

Las nuevas afiliaciones también podrían ser de asociaciones pantalla, como recientemente denunció otro afiliado indefenso ante los abusos; “con personas que puedan ser o actuar como prestanombres, por ejemplo para facturar al Ioscor prácticas médicas, recetas de farmacia, pagos a sanatorios y clínicas por medicamentos a internados. Vale decir, servicios o bienes utilizados o no, que serían pagadas por Ioscor”…

También recalca el denunciante que “el sistema fue creado y es sostenido con aportes de trabajadores públicos” pero que, siendo interesados, no participan en la administración del Ioscor.

Informe Alberto Ruiz Díaz

desde la redacción de 1588

Las 39 beneficiadas

Son treinta y nueve (39) las asociaciones beneficiadas con servicios por la obra social del personal estatal, mientras Robledo decidió encadenarse a un predio tribunalicio, pidiendo por justicia: 1 Agencias de Viajes y Turismo de Corrientes. 2 Trabajadores de Artes Escénicas. 3 Agentes Oficiales de Quiniela y Lotería Correntina. 4 Guías y Pescadores Unidos de Paso de la Patria. 5 Jubilados y Pensionados Bancarios. 6 Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Cristian. 7 Músicos de Corrientes. 8 Peluqueros y Afines. 9 Remiseros de Corrientes-Capital. 10 Remiseros de Goya 11 Transportes Escolares y Afines 12 Asociación de Usuarios y Consumidores. 13 Extractores y Acopiadores Carnadas Vivas 14 Guías y Pescadores Unidos de Paso de la Patria 15 Asociación Odontológica Correntina 16 Desarrollo Comunitario Nueva Generación – Pirayuí. 17 Extractores de Carnada Gauchito Gil. 18 Pescadores Artesanales Unidos por Corrientes. 19 Cámara Correntina de Farmacias. 20 Círculo Odontológico de Goya 21. Profesionales de Belleza. 22 Colegio de Abogados Corrientes Capital. 23 Colegio de Abogados Goya. 24 Colegio de Abogados Curuzú Cuatiá – Mercedes – Sauce. 25 Colegio de Abogados Paso de los Libres. 26 Colegio de Abogados Santo Tomé 27 Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Corrientes. 28 Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Corrientes. 29 Colegio de Odontólogos de Corrientes 30. Consejo de Relaciones Industriales y Laborales de la Provincia de Corrientes. 31. Consejo Federativo de Odontólogos de Corrientes. 32. Consejo Profesionales de Ciencias Económicas de Corrientes. 33. Consejo Prof. de Ing. Agronómica de la Provincia de Corrientes. 34. Consejo Profesionales de Médicos Veterinarios de Corrientes. 35 Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Corrientes. 36 Instituto Provincial del Tabaco. 37 Secretaría de Desarrollo Humano – Ministerio de Desarrollo Social. 38 Unión de Taxistas de Corrientes. 39 Unión de Trabajadores del Volante y Afines de Corrientes. Gran parte de ellas mantiene una deuda importante con el IOSCOR, que le representa millones en sus finanzas.