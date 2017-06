El ocultamiento radical

El gobierno salteó 450 Decretos

El gobierno radical de Ricardo Colombi sigue ocultando Decretos, que cuando lo publican en el boletín oficial, lo hacen con más de dos meses de retraso, cuando la ley 5833 le exige un plazo no mayor a los 3 días hábiles desde de su rúbrica. “Ocultan, por qué no pueden mostrar lo que hacen”, sostuvo el diputado Martín Barrionuevo consultado por 1588, luego que el legislador peronista denunciará a través de los medios de prensa, que la administración del mercedeño no publicó más de 900 Decretos. Entre ellos se encuentran, más de una centena con antigüedad de un año, inclusive de los primeros meses de 2016 (37 de enero y 25 de febrero).

El martes se publicó el decreto 1501, el miércoles el 1057, advirtiéndose que en el medio faltan 450, los que se mantendrían ocultos a vista de la opinión pública, y también de la propia oposición.

El 1057 pertenece al 12 de mayo, donde dispone de 1.360.000 pesos para atender gastos de diversas comunas que no se dan a conocer en el instrumento legal, pero que describe que están nombradas en un anexo, al que finalmente no se tiene acceso. No para pocos, en el supuesto listado de municipios, aparecerían aquellos ligados al gobierno radical.