Falta de transparencia

El Gobierno oculta más de 1.000 decretos

El diputado justicialista Martín Barrionuevo advirtió sobre “la flagrante maniobra de ocultamiento” que lleva adelante el Gobierno provincial al “no haber publicado más de 1.000 decretos del Poder Ejecutivo, con lo cual se impide a la ciudadanía conocer el destino de los fondos públicos”. “Estamos desde hace 16 años en una crisis de transparencia que nos condujo al atraso que hoy padecen los correntinos, y esto se debió a una estrategia de ocultamiento que se expresa en la sistemática omisión de decretos clave en el Boletín Oficial de la provincia”, sostuvo Barrionuevo.

El legislador accedió a información clasificada referida a las decisiones que el gobernador Ricardo Colombi habría decidido mantener en reserva a pesar de que la ley vigente, regulatoria de la difusión de los actos gubernamentales, obliga a publicar cada decreto en un plazo no mayor a tres días desde su entrada en vigencia.

Entre las normas legales escondidas por Colombi se encuentran libramientos presupuestarios millonarios, como por ejemplo “los 80 millones de pesos que se destinarán al dragado del Riachuelo, cuando todos sabemos que por una cifra sensiblemente menor la provincia podría adquirir una draga”, dijo Barrionuevo. Sostuvo que “también se han ocultado decretos relacionados con obras públicas con presupuestos exorbitantes, como el millón 800.000 pesos destinados a una casilla para la DPEC en Pago de los Deseos”.

“Tampoco se ha publicado el decreto otorgando 4 millones de pesos a la refacción del hospital de Pellegrini con un expediente sin documentación respaldatoria que tiene una sola foja”, remarcó el diputado Barrionuevo.

El legislador afirmó que “el millar de decretos no publicados deja al desnudo la falta de transparencia que convirtió a Corrientes en una provincia atrasada, con los peores índices sociales del país”.

“El último decreto es del 17 de mayo. Pero eso no es todo, hasta ese momento los decretos se publicaron en forma parcial, como es el caso de una reforma previsional con anexo desconocido. Por eso solicité la vista de los anexos, pero esa posibilidad me fue negada por la Secretaría General”, aseguró Barrionuevo.

