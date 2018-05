El Gobierno nacional empezó a diseñar el ajuste de las transferencias a las provincias mientras intenta compartir el costo político con los gobernadores para no dinamitar la imagen de Mauricio Macri, que cayó al nivel de adhesión más bajo desde que es presidente. Como lo anticipo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya comenzó a pasar el peine fino por los giros a las provincias, eliminando el pago de competencias transferidas que financiaba la Nación. Las partidas en cuestión no pueden ser de aquellas obligaciones automáticas, es decir, de todas aquellas partidas como las de la Ley de Coparticipación que obligan al giro de recursos mes a mes ni de aquellas que tengan una ley específica. Sin embargo, las provincias reciben transferencias presupuestarias que no son automáticas por ley y que están sujetas a convenios, es decir, a la muñeca política del Ejecutivo. En ellas está enfocado el ajuste que se viene. En especial, las carteras que tienen partidas para repartir de manera discrecional en las provincias son Interior, Salud, Desarrollo Social y Trabajo. En Interior aseguran que las obras no se tocarán, aunque aún es una incógnita qué pasará con las partidas que el ala política del ministerio, de contacto diario con provincias y municipios. En Salud el foco está puesto en el reparto de remedios. En tanto que en Desarrollo y Trabajo, en los subsidios.